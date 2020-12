Ülevaade ⟩ Uus aasta toob jalgpallihalli nelja linna

Märgatava arengu puhul Eesti jalgpallitaristus puhus ajakiri Jalka juttu Eesti Jalgpalli Liidu peadirektori Tõnu Sireliga, kes on jalgpallihallide projekti juures olnud algusest peale.

Jalgpall on ühiskonnas jõudnud tähtsale kohale. On aru saadud, et see on oluline vahend, kuidas inimeste tervist tagada. Tõnu Sirel

Sirel võtab muiates alustuseks laualt pisut vanavõitu välimusega brošüüri – see on jalgpalliliidu infrastruktuuri arengukava aastast 2011. «Täismõõtmetega jalgpallihallid: Tallinnasse neli tükki, Tartusse kaks, lisaks Narva, Pärnusse, Viljandisse, Paidesse, Rakverre ja Kuressaarde. Mõnedes maakondades piisab ka poole väljaku suurustest hallidest,» loeb ta ette. «See oli aastal 2011! Nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et järgmisel aastal valmib neli esimest halli. Jalgpall on ühiskonnas jõudnud tähtsale kohale. On aru saadud, et see on oluline vahend, kuidas inimeste tervist tagada.»

Kui paberil olev plaan Eestimaa vutihallidega täita pärineb juba 2011. aastast, siis praegusele projektile on Sireli sõnul eelnenud kolme-nelja aasta pikkune eeltöö poliitikutega. Seda on juhtinud jalgpalliliidu president Aivar Pohlak. «Aivar on selle aja jooksul väga aktiivselt poliitikutega suhelnud ning riigile tõestanud, et neid halle on vaja ja see projekt õigustab ennast. Sealjuures käisid läbirääkimised kõikide parlamendi erakondadega, poliitilisi eelistusi selles osas ei olnud.»

Kui viimaste riigikogu valimiste järel moodustati koalitsioon, õnnestuski võimuerakondadel jalgpallihallide rajamine koalitsioonileppesse sisse kirjutada. Isegi koroonaviiruse pealetung ei ole plaani takistanud. «Võibolla mõjus see isegi mõnes mõttes hästi, sest kriis eeldas süsti majandusse. Keegi ehitab, keegi teeb – see annab firmadele ja inimestele tööd,» arutleb Sirel.

Üks väljak juurde, mitte vana asemele

Esimesed neli halli rajatakse 2020. aasta eelarvest uuel aastal – need kerkivad Tartusse, Viljandisse, Raplasse ja Haapsallu. Esimesena just nende nelja linna kasuks otsustati kompromissina poliitiliste ja jalgpalliliste eelistuste vahel. Raplas rajatakse pneumohall sel suvel valminud kunstmuruväljaku kohale, kuid mujal ehitatakse vutikuplid nii-öelda tühja koha peale. See tähendab, et need linnad saavad ühe jalgpalliväljaku juurde, selle asemel et olemasoleva väljaku kohale lihtsalt katus püstitada.

«Meie printsiip on algusest peale olnud see, et rajataks jalgpalliväljak koos halliga, sest tahame ruutmeetreid juurde saada,» märgib Sirel.

Kuigi lähiaastate jooksul ehitatakse üle Eesti enam kui kümme samasuguse funktsiooniga jalgpallihalli, ei tule need kõik siiski päris ühesugused. Kultuuriministeerium ja jalgpalliliit annavad ette tehnilised näitajad ja üldised põhimõtted, muu on aga juba kohalike omavalitsuste otsustada.

1,5 miljonit eurot on ühe jalgpallihalli baasmaksumus, mille tasub riik.

on ühe jalgpallihalli baasmaksumus, mille tasub riik. 105 x 68 meetrit ehk täismõõtmetes plats peaks lõpuks mahtuma iga halli sisse. Ruumipuuduse korral on aktsepteeritav ka 100 x 64 meetri suurune väljak.

ehk täismõõtmetes plats peaks lõpuks mahtuma iga halli sisse. Ruumipuuduse korral on aktsepteeritav ka 100 x 64 meetri suurune väljak. Neli täismõõtmetes jalgpallihalli on Eestis praegu, kõik need asuvad Tallinnas.