Tšernjavski ja Lillemets püsivad Reunionil pärast avapäeva 8000 punkti graafikus

Meeste kümnevõistluse stardinimekiri on esinduslik, sest võistlustest võtab osa ka 9126 punktiga maailmarekordit hoidev prantslane Kevin Mayer. Kokku osaleb kümnevõistluses 13 sportlast.

Kümnevõistlus

Kolme ala järel on Tšernjavski rekordigraafikust maas 22 ning Lillemets 81 punktiga. Võistluste arvestuses on Tšernjavski 2507 punktiga teine ning Lillemets 2446 punktiga seitsmes. Juhib 2707 silma kogunud Mayer.

Nelja ala järel on Lillemetsal koos 3249 punkti (-72 punkti võrreldes isikliku rekordiga), Tšernjavski saldo on 3203 (-93 punkti). Võistlust juhib ootuspäraselt maailmarekordimees Kevin Mayer 3483 punktiga.

Tšernjavski saldo avapäeva järel on 4043, isikliku rekordi grafikust jääb ta maha 98 punktiga. Lillemetsal on koos 4027 punkti, mis on 105 punkti vähem, kui isiklikku rekordit püstitades.