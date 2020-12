Otseblogi ⟩ Tuuli Tomingas pääses kindlalt jälitussõitu ja teenib kamaluga MK-sarja punkte

Tuuli Tomingas on tänavu eestlannadest parimat minekut näidanud.

Laskesuusatajad jagavad teist nädalat järjest MK-sarja punkte Austrias. Hochfilzenis sõidetakse juba hooaja neljas sprint ning just see distants on seni Eesti laskesuusatamisele kõige rohkem rõõmu pakkunud. Postimees vahendab kell 15.15 algavat võistlust otseblogis.