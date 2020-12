Kes võidab «Red Bull Flick» suure finaalturniiri?

Enne finaalturniiri otsustasid võistkonna nime vahetada nii lesgedi kui lavapleierid. Neist esimene võttis kvalifikatsioonides osa fejtzneku nime all, teine mängis eelnevalt fragerid nimega.

Finaali auhinnafond on 2000€, millest võitja võistkonnale kuulub 1000€, teine koht võidab 600€ ning kolmas koht 400€. Lisaks on pannud turniiri partnerid välja lisaauhinnad, mille väärtus on 1800€. Finaali kommenteerivad Karl-Alari Varma ning Mikael Meema.