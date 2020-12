Blogi ⟩ Neljal trahviringil käinud Tomingas teenis taaskord punktilisa, Eckhoff triumfeeris teist päeva järjest

Esimesena rajale läinud Sturla Holm Lägreid oli täna ülikindel. Ta tegi küll lasketiirudes ühe eksimuse, kuid sellest piisas, et täna jällegi triumfeerida. 23-aastane norralane on tänavu suurepärases hoos, sest täna võttis ta oma hooaja ja karjääri kolmanda etapivõidu.

Esikoha noppis Sturla Holm Lägreid, kellele see oli juba hooaja teiseks etapivõiduks. Tema järel läheb teisena suusarajale Johannes Dale, kelle kaotus stardijoonel on kaheksa sekundit. MK-sarja üldliider Johannes Thingnes Bö saab lähte kolmandana ning vahe liidriga on 20 sekundit.