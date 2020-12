OTSEBLOGI ⟩ Kas Tarvas suudab karikafinaalis Kalev/Cramole vastu hakata?

Kui Kalev/Cramo kuulub poolteist kümnendit Eesti eliiti, siis ka Tarvas on korra tulnud karikavõitjaks. See juhtus aastal 2012, mil poolfinaalis alistati Kalev/Cramo 101:91 ning finaalis Rapla Tyco juba 81:64. Toonase tiimi neli liiget on tänagi Tarvas: Renato Lindmets ja Kaido Saks endiselt mängijana, Juris Umbraškost on mängija asemel saanud vahepeal peatreener ning Madis Putko jätkab abitreenerina. Tarvast esindas siis ka praegune Kalev/TLÜ liider Brandis Raley-Ross.