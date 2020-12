Parimaks valitud Sappinen mõtleb suurelt: MM-valiksarjas võiksime pääseda play-offi

Parima tiitli võitmise järel valdas Sappineni hea tunne. «Kui ma sellest esimest korda teada sain, see tuli minu jaoks üllatusena, aga sellise üllatuse üle on mul väga hea meel,» ütles ta intervjuus Eesti ajakirjanikele.

«Mul on väga suur au olla samas nimekirjas Eesti jalgpalli legendidega läbi aastate. Aitäh Ragnarile, et ta on numbrisse 15 mingi hea aura sisse jätnud. Tundub, et seda särki kandes võib midagi ilusat juhtuda,» lisas Sappinen, vihjates aastatel 2014-2019 parima meesjalgpalluri tiitli saanud Ragnar Klavanile.