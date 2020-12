Martin Järveoja: Monte Carlo õnnetust enam kogeda ei tahaks, see oli valus

Järveoja hinnangul tegi MM-sarja üldvõidu püüdmise raskeks see, et hooaeg oli lühendatud ning samuti jättis eeldatust suurema jälje katkestamine hooaja avaetapil Monte Carlos.

«Segane aasta on olnud, mis lõi segi ka kogu rallikalendri. Mida enam korrata ei tahaks, oli see õnnetus, mis Monte Carlos oli. Seda ei taha omal nahal enam kogeda, see oli valus. Aga sealt edasi ei toimunudki meie jaoks ühtki täisväärtuslikku rallit, kuna kõik rallid olid lühendatud kujul,» rääkis Järveoja Topauto aastalõpuintervjuus.

«Ogier võitis 122 punktiga hooaja ning kui ühelt etapilt on võimalik 30 punkti saada, siis jäime juba stardisirgel teistest 25 protsendiga maha. Normaalsel aastal pole üks ebaõnnestumine midagi erilist, aga tagantjärele vaadates oli see suur hoop individuaalse tiitli jahtimiseks,» lisas Järveoja.

Möödunud aasta parimaks hetkeks peab Järveoja kodus toimunud Rally Estoniat ja selle võitmist.

«Pärast Mehhiko rallit tuli WRCs päris pikk paus. Et eestlastele usaldati see (MM-etapi korraldusõigus) ja nad suutsid hooaja uuesti käima lükata, oli saavutus omaette. Et suutsime koduradadel võidu võtta, oli kindlasti eriline,» ütles Järveoja.

Vaatamata lõppenud keerulisele hooajale ning ebakindlusele uue hooaja osas usub kaardilugeja, et peatselt algav rallihooaeg tuleb eelmisest parem, rallisid toimub rohkem ning Eesti rallipaar on Hyundai roolis valmis taaskord tõsiselt heitlema MM-tiitli eest.

«Plaan on lihtne – tiitel tagasi võita, see on number üks prioriteet. Tänavune oli kogemuste hankimise aasta uue tiimiga, et olla uuel aastal löögivalmis ja võidelda maailmameistritiitli eest,» lubas Järveoja.