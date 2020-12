Otsepilt ⟩ Tallinna Selver viigistas karikafinaali tiitlikatsja Tartu vastu

Eelmise aasta karikafinaalis alistas Tartu meeskond 3:2 (23:25, 17:25, 25:21, 26:24, 21:19) Saaremaa Võrkpalliklubi. Selver jõudis eelmisel aastal poolfinaali, kus kaotati Saaremaale.

Selver jõudis viimati karikavõistlustel finaali 2016. aastal, mil jäädi alla Pärnu Võrkpalliklubile. Selveri viimane karikavõit pärineb aastast 2011, mil alistati Tartu Pere Leib.

Sel hooajal sai Bigbank poolfinaalist edasi tänu kuldsele geimile, avamäng kaotati TalTechile 1:3, kordusmäng võideti 3:0 ja kuldses geimis oldi paremad koguni 15:3. Selver lülitas poolfinaalis konkurentsist Saaremaa, võites avamängu 3:0 ja korduskohtumise 3:1.

Sel hooajal on Bigbank ja Selver omavahel vastamisi olnud korra, kui Credit24 Meistriliiga hooaja avamängus sai Bigbank 3:2 võidu.

Meeskondade peatreenerid Alar Rikberg ja Rainer Vassiljev tunnevad teineteist läbi ja lõhki, sest on aastaid koos töötanud Eesti rahvusmeeskonna juures.

Alar Rikberg FOTO: Tairo Lutter

Bigbanki peatreener Alar Rikberg tunnistab, et pole mitmete mängijate terviseprobleemide tõttu saanud parimal viisil valmistuda, ent tal on oma mängijatesse usku. «Eelmisel hooajal jäigi karikas ainsaks välja mängitud tiitliks, seega läheme seda võtma kui hooaja tähtsaimat mängu. Vigastustega on meil omajagu muret, käib tõsine kombineerimine ja seetõttu on ka treeningud häiritud olnud. Aga sellest tuleb üle olla,» ütleb peatreenerina oma esimest tiitlit jahtiv Rikberg.

«Selver on tõeliselt heas hoos, seda on näha igast nende liigutusest. Nende edu põhjus seisneb suuresti kahe mehe tegutsemises – Renee Teppani ja Andrus Raadiku. Kui nemad on terved ja platsil, pole suutnud keegi Selverit võita. Sellises hoos meeskonna vastu aitab ainult üks rohi, tuleb nad surve alla panna, nii nagu nemad panid Saaremaa meeskonna. Hooaja avamängus saime sellega hakkama, sest Selver oli ka hooajaeelsetes mängudes väga heas hoos. Suutsime viiendas geimis nende hoo rikkuda. Lihtne olema ei saa ja julgen favoriidikoorma Selveri õlule panna. Aga mul on oma meestesse usku ja ka aasta tagasi läksime ju finaalile vastu autsaiderina,» lisas Rikberg.

Rainer Vassiljev FOTO: Tairo Lutter

Selveri peatreener Rainer Vassiljev ütleb, et favoriidistaatus iseenesest kellelegi eelist ei anna. «Favoriidikoorma osas pole suurt vahet, kelle õlule see lükata. Karikafinaal on üks mäng ja ses suhtes teistmoodi, palju sõltub sellest, kuidas keegi alguses minema saab. Tartul on kodusaali eelis, kuigi publikut pole – see on neile tuttav saal, valgus, väljaku piirded, lagi jms, just servi osas mängib see rolli. Tartul on servimehi mitu ja seal tunnevad nad end hästi. Mis ei tähenda muidugi, et me ei võiks ise samuti hästi servida, saame seal enne mängu ka treenida,» rääkis Vassiljev.