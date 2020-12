Palliplatsil läheb Zlatanil ja Milanil kõik plaanipäraselt. Euroopa tippliigasid vaadates on just Itaalia Serie A esiklubi ainsana suutnud vältida kaotusi. Ibrahimovic põdes koroonaviirust septembris, kuid naasis edukalt väljakule ning lõi järgmistel kuudel mitmeid iluväravaid.

Rääkides haigusest ja isolatsioonist, siis see 39-aastase rootslase jaoks nii rõõmsalt ei möödunud. Kuigi Ibrahimovic meenutas, et positiivsest koroonaviiruse testist kuuldes ei osanud ta algselt midagi hullu karta. «Olin alguses päris rahulik, isegi natuke uudishimulik. Tahtsin tunnetada, mis asi see Covid-19 on. Jäin koju ja ootasin, mis nüüd saama hakkab,» rääkis ta intervjuus Itaalia ajalehele Corriere della Sera.