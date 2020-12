VIDEO ⟩ Hooaja esimene mõisa peale lahing pakkus säravaid emotsioone

Selveri koosseisus tuli esimest korda Eesti karikavõitjaks Renee Teppan, kes tunnistas, et tunne on vägev. «Alati on tore midagi võita. Tõsi, esimene karikavõit, kuid üks valus kaotus on ka meeles. Mäng oli mõistagi natuke veider, kuna atmosfääri tegelikult polnud, selline vaikuses toksimine. Veider, aga võidu väärtust ei kahanda,» sõnas diagonaalründaja matši järel.

Kapten Andrus Raadik on varasemalt Eesti karikat mitmel korral võitnud, kuid tundis eelkõige rõõmu meeskonnakaaslaste üle, kelle jaoks oli tegu üldse esimese suurema võiduga. «Erinevalt Teppanist oli minu jaoks see naljas karikas. Mul on siiralt hea meel nende noorte meeste üle, kes said karika, olles selles peaarhitektid. Renet Vanker, Mihkel Varblane, Oliver Orav, neile oli see esimene suurem tiitel, kus nad ise ka midagi tegid. Publikuta oli tõesti raske, eks ta mentaalne duell oli.»