VIDEO ⟩ Stephen Curry ulmelised viis minutit, mil ta viskas 315 punkti

Twitterisse riputatud videot on nüüdseks vaadatud üle 11 miljoni korra. 105 viske lugemine võttis nii mõnelgi silme eest kirjuks ning nii on NBA kodulehel avaldatud, et Curry viskas sisse just täpselt 105 viset, kuid Warriors suutis neist videosse talletada 103.