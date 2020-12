BLOGI ⟩ Teisel poolajal murdunud hõre Kalev/Cramo jäi kindlalt alla hooaja suurimale üllatajale

Kuigi Kalev sai eelmisel nädalal võistkonna justkui kokku, reisiti Nižni Novgorodi väga hõredas koosseisus. Kaasas on vaid üheksa mängijat. Eemale jäävad kergelt jalga väänanud värskeim täiendus Brano Djukanovic, juba mõnda aega reievigastusest taastuv Chavaughn Lewis, terviseuuringuid vajav Kregor Hermet, seljavaluga hädas olev Devin Thomas ning kannakõõlust raviv Sten Sokk, seisab klubi kodulehel.

Ees ootab väga raske väljakutse. Nižni Novgorod hoiab liigatabelis teist kohta, kuuest mängust on võidetud koguni viis. Lisaks osalevad nad Meistrite liigas, kus läheb samuti kenasti. Kolme võidu ja ühe kaotusega jagatakse D-alagrupis Zaragozaga esikohta, lisaks kuuluvad alagruppi Szombathely ja Lublin.

Erinevalt teistest Venemaa meeskondadest toetub Nižni Novgorod eelkõige oma mängijatele. Tiimis on vaid kolm võõrmängijat. Resultatiivseim on keskmiselt 19,2 punktiga ääremängija Anton Astapkovitš. rünnakuliider on silma paistnud eelkõige uskumatult hea visketabavusega: kahesed 79,2% (24/19) kolmesed 45,2% (31/14).