Teatavasti tahtis 33-aastane Messi suvel Barcelonast lahkuda, kuid klubi hoidis teda kinni. Argentina pallivõluri sõnul läks tal tükk aega, et juhtunust üle saada.

«Barcelona on minu elu. Olen siin elanud kauem kui Argentinas,» lausus 13-aastaselt Katalooniasse kolinud Messi. «Olen siin õppinud kõike. See klubi kujundas mind nii jalgpalluri kui ka inimesena. Täna tunnen end taas hästi, kuid paranemine võttis aega. Olen tahtmist täis, et võidelda klubiga kõigi tiitlite eest.»