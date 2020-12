Video ⟩ Urmas Sõõrumaa uuest hobist: hobuse seljas peab olema tasakaalus

«Keskeltläbi tunnikese päevas leian ikka enda liigutamiseks. Viimasel ajal algab mu päev jääaugus suplemisega. Olen sellel alal alles õpipoiss, näiteks üks hea tuttav ütles, et pea peaks ka ikka vee alla panema, et temperatuur üle terve keha ühtlaselt jaotuks. Mina seda ei tee. Aga kindlasti on oluline pärast suplust soojus kehasse intensiivsete liigutustega tagasi võimelda, mitte kohe kuuma duši alla tormata. Võimlemine paneb energia liikuma ja toob seestpoolt soojuse nahani tagasi, tekitades kehast suure patarei, mille sooja kiirgust jagub õhtuni,» sõnas Sõõrumaa ajakirjale Jooksja.

Sõõrumaa on lugenud, et talisuplusega hakkab inimese ainevahetus tööle kuni neli korda kiiremini See tähendab, et viis minutit talisuplust võrdub organismi jaoks tunnikese intensiivse trenniga ning seda ütleb ka tema enesetunne. Aga ta lisab, et kõike tuleb võtta mõistusega.