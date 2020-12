Prantsusmaa rallitiimile on Meeke’i südames eriline koht, sest seal veetis ta oma karjääri parimad päevad.

«Ma olen meeskonnaga sõitnud vaid mõned rallid, täpsemalt seitse, kuid võin öelda, et tegu on väga kompetentse tiimiga. Nad on minu jaoks justkui perekond. Tean neid inimesi hästi, sest nad olid koos minuga karjääri edukamail aastal,» meenutas Meeke 2016. aastat, mil võitis Citroën DS3 WRC roolis Portugali ja Soome ralli.