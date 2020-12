Video ⟩ Ekspert selgitab: kuidas alustada suusatamisega?

Algajal suusatajal soovitab treener esmalt alustada klassikalisest tehnikast, kus jalad on maas ja suusad paralleelselt, et tunnetada libisemist ning seejärel järk-järgult uisusammu õppima hakata. Kui lapse esimeseks treeneriks ja juhendajaks suusarajal on pigem vanemad, kes aitavad suuskadega tutvust teha ja rajal püsti püsida, siis täiskasvanutel soovitab Tippi esimesed suusasammud omapäi teha.