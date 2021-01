Jaapani peaminister tõusvate koroonanumbrite taustal: olümpia toimub igal juhul

See kehtib nii tava- kui ka paraolümpia kohta. Olümpiamängude uus alguskuupäev on tänavuse aasta 23. juuli, paraolümpiamängudel 24. august.

BBC teatel on Jaapanis koroonanakatumiste arv viimastel päevadel hoogsalt kasvanud, pealinnas Tokyos raporteeriti esimest korda rohkem kui 1000 nakatunust päevas. Suga aga kinnitas, et mängud toimuvad sel suvel ning viiakse läbi ohutult ja turvaliselt.

Ka Jaapanisse on jõudnud koroonaviiruse uus tüvi, mis esimesena avastati Suurbritannias. Tokyo kuberner Yuriko Koike hoiatas, et nakatunute arv kasvab veelgi. Vana aasta viimasel päeval teatati 1337, uue aasta esimesel päeval aga 783 uuest nakatunust.

Koroonapandeemia tõttu on olümpiamängude korraldamise kulud tõusnud rohkem kui 2 miljardi euro võrra, kuid korraldajad on mängude veelkordse edasilükkamise välistanud. Suga rõhutas, et mängude õigeaegne toimumine on globaalse solidaarsuse sümboliks.