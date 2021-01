Kilp jättis Tour de Ski pooleli, Bolšunovi edu kahanes

Šveitsis Val Müstairis jätkuval Tour de Skil hoiab meestest liidrikohta Aleksandr Bolšunov. Tõsi, kui enne tänast 15 km vabatehnika jälitussõitu oli tema edu lähima jälitaja Artjom Maltsevi ees täpselt minut, siis nüüd on see veidi pisem.