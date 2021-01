Eestimaa Spordihing 2020 Sirje Argus: tunne on nagu olümpiavõitjal!

«Mul on tunne, nagu olümpiavõitjal,» naeris Sirje, kui teda auhinna puhul õnnitlesime. Tema rõõm nii väärika tunnustuse üle on siiras, kuigi väliselt jääb tunnustatud treener endale omaselt tagasihoidlikuks. Pole tema moodi endaga uhkeldada, pigem tõstab ta esile oma õpilaste saavutusi.

On teada tuntud tõde, et Sirje ei armasta avalikku tähelepanu ning ka kaamerate ette teda sageli meelitada ei õnnestu. Uudisest teada saamise järel tundis muidu nii südikas daam enda sõnul esmalt pigem õudu. «Ma ei ole teab mis suur esineja ja päris õudne tunne tuli peale, kui hakkasin mõtlema, kui palju inimesi seda saadet vaatavad ja mida ma seal kõik rääkima pean.»

Tähtis uudis, et tal on Spordiaasta tähtede galal eriline roll täita, edastati Sirjele ühel detsembrikuu varahommikul. «Olin veel nii unine, et jäin peale kõnet uuesti magama. Ärgates tundus, et nägin vist und. Võttis tükk aega, enne kui mulle asi tegelikult pärale jõudis. Rahustasin end viimase hetkeni mõttega, et ehk olen vaid üks nominentidest,» naeris Sirje.

Kõik, kes vähegi Eesti ratsaspordiga kursis, teavad Sirje Argust, kui väga tegusat ja krapsakat Tondi maneežis toimetavat daami. Sirje on sidunud oma elu hobustega ja Tondi maneežiga. Seal alustas ta teismelise tüdrukuna ratsutamisega ja jätkas treenimist tegevsportlasena, kuni sai ka pakkumise toonaselt direktorilt Jüri Villemsonilt tulla tema asetäitjaks. Alates 1996. aastast on Sirje Tondi ratsakeskuse tegevjuht. Aktiivse treenerina on ta kõik need aastad väsimatult juhendanud lapsi kolmevõistluse ja takistussõidu treenerina. Pikki aastaid on ta võidelnud selle eest, et väärika ajalooga ratsakeskus Tallinnasse ikka püsima jääks ja pealinna lastel side hobustega ei kaoks. Nii võib Tondi ratsakeskuse ja Sirje Arguse vahele julgelt tõmmata võrdusmärgi.

Ratsaspordiga tegelevad inimesed peavad Sirjest väga lugu, ta on eeskujuks ja nõuandjaks paljudele. Kui aasta tagasi Eesti Ratsaspordi Liidu galal tunnustati Sirjet meenega panuse eest Eesti ratsasporti, aplodeeris gala publik daamile püstijalu mitu pikka minutit. See oli liigutav hetk kõigi saalis olijate jaoks. Loomulikult said hiljem, Sirjele omaselt, «süüdlased» väikese peapesu, et teda rambivalgusesse asetati.

Kuigi igapäevane laste treenimise, Tondi klubi ja ratsakeskuse juhtimisega seotud töö on täis erinevaid muresid, ei lase Sirje end neist segada. Ta tuleb ikka vastu sära silmis ja naeratus huulil, tuues endaga kaasa pahvaku kaasahaaravat energiat. Ise pidevas liikumises olles tõmbab ta teisedki kaasa. Sirje on kunagi öelnud, et just hobused on need, kes annavad talle jõudu, motivatsiooni ja indu raskustega hakkama saada. Nii et hobuseid võib ka pidada Sirje nooruslikkuse võtmeks. Veel nüüdki, kui 70. juubel on seljataga, käib Sirje oma lõbuks ratsutamas.