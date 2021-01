VIDEO ⟩ Ogier saatis Tänakule ja Järveojale südamlikud tervitused: vähesed teavad, kui head inimesed nad on

«Mul paluti öelda midagi head minu suurima konkurendi kohta. Las ma mõtlen hetke, see pole nii lihtne...» alustas prantslane muiates. «Tegelikult pole see tõsi.»

Ta keris ajaratast tagasi. «Kõik algas, kui olime 2017. aastal M-Spordis tiimikaaslased. Nad õppisin toona väga kiiresti. Tegelikult isegi liiga kiiresti. See lõppes kaks hooaega hiljem minu alistamisega,» sõnas Ogier. «Kõik teavad, kui tugevad, pühendunud ja kartmatud on nad ralliradadel. Nad on kõvad sportlased, maailmameistrid.»

Valitsev tšempion jätkas: «Aga vähem teatakse, kui head inimesed nad on. Nad on alati valmis tegema kõike, et oma lähedasi aidata. See on minu jaoks meistri tunnus. Ja ilmselt oleme sellepärast ka päris head sõbrad. WRC-sarjas mul paremaid sõpru polegi. Mulle meeldib nendega alati koos aega veeta.»