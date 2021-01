Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tunneb, et tema meeskonna kasuks ei määrata piisavalt palju penalteid. Ta on veendunud, et Manchester United on kahe aastaga saanud rohkem 11 meetri karistuslööke lüüa kui Liverpool viie ja poolega. Päris nii see pole, kuid väga palju Klopp ei eksi.