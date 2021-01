TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Kelly Sildaru tuleb pika pausi järel taas rajale

Big Air'is teeb 18-aastane suusataja MK-debüüdi. See ala on tal pargi- ja rennisõidu kõrval jäänud kõige tagasihoidlikumaks, ent toonud siiski parajalt edu. X-mängudelt on Sildaru lõpetanud kahel puhul teisena ja neljandana, ühel korral kolmandana. Juunioride MMilt tulid auhinnakapile aga kuld- ja hõbemedal.