Portaal: autoralli üks legendaarsemaid MM-etappe jääb ära

Briti MM-ralli tuleviku üle on arutatud juba viimased paar aastat, kuna Walesi valitsus on järk-järgult oma toetust MM-etapile vähendanud. 2020. aastal jäi võistlus koroonapandeemia tõttu ära. Ometi püsis lootus, et ehk toetab Wales 2021. aasta MM-rallit, mistõttu lisasid FIA ja WRC promootor etapi 2021. aasta kalendrisse. Seda toetust Walesilt aga ei tulnud.

Samal ajal püsis lootus, et ehk õnnestub võidusõit korraldada Põhja-Iirimaal, kuid paraku ei jõudnud eri osapooled omavahel kokkuleppele. See on ka arusaadav, sest praegusel ajal on avalik rahakott suunatud pandeemiaga võitlemisele. DirtFishi andmetel proovib Põhja-Iirimaa siiski edasi ning soovib saada kohta 2022. aasta kalendris.