Intervjuu ⟩ Kevin Saar rünnakuliidri rollist, unistuste täitumisest ja suurest elumuutusest

Varasemalt lisaks Eesti klubidele Šveitsi meistriliigas ja Prantsusmaa esiliigas mänginud 25-aastane Saar liikus koroona-aastal Küprosele, sest ei tahtnud klubi leidmisel liigseid riske võtta.

Kevin, milline on Küprose liiga tase, milline mulje poole hooajaga on tekkinud?

Liiga on Eesti liigast kindlasti nõrgem, siin pole mõtet ilustada midagi. Just kohalike mängijate tase on nõrk. Välismängijate piirang on kaks meeskonna kohta, seega nemad on üldiselt korralikud. Enamasti kogenud leegionärid, kes on kõrgel tasemel mänginud. Siin on näiteks mehi, kes on Ardo Kreegiga koos Pariisi Volley´s mänginud, samuti Türgi ja Saksamaa kõrgliigast tulnuid. Neile makstav palk on üsna hea, seetõttu siia tullakse.

Kohalikke on ka vähe, seetõttu tuleb positsioonidega tihti vangerdada. Minu varasemad tiimid Šveitsis ja Prantsusmaal olid kahtlemata tugevamad kui praegune meeskond, seal oli kõvasti välismaalasi. Samuti siin näiteks hommikusi trenne mingi periood ei toimunudki. Meil oli treenerivahetus, sest eelmine treener oli selline vanakooli mees, kes mängijatele ei meeldinud ja siis kohalikud lihtsalt ei käinud hommikustes trennides. Nii olimegi kaks kuud mina ja meie klubi teine leegionär Janis Jansons kahekesi hommikuti trennis. 69-aastane treener servis, mina võtsin vastu ja Janis tõstis.

Uues treener on 33-aastane, kellega kohalikud saavad hästi läbi ja nüüd on ka hommikustes trennides 5-6 meest kohal. Aga peale minu ja lätlase on kõik amatöörid.

Koroona tõttu on siin mängudel naljakas vaadata, kuidas igasuguseid asjapulki on juurde tekkinud. Publikut mängudele ei lubata, seetõttu on lapipoistest saanud lapimehed. Mõnel klubil on nii, et mängule tuleb kaasa 30-pealine abiliste tiim. Meie klubi hoiab selgemat joont ja päris nii ei ole. Üsna naljakas vaadata, kuidas seadustest mööda hiilitakse.

Aga elamiseks on Küpros ideaalne koht?

Küpros ise on hea koht, kus olla, kliima on ülimõnus ja soe. Loodus on väga ilus, elukohana suurepärane. Hetkel on meil selline Eesti suve lõpp. Saab grillida ja palju õues olla.

Eluolu on ka klubi poolt hästi korraldatud, mul on isiklik auto, korralik palk. Kahetoaline suur korter, ses osas ei saa kurta.

Isikliku arengu seisukohalt – sul on väga suur koormus nii vastuvõtul kui rünnakul. Kas sa saad selle hooaja põhjal ka mingist edasiminekust rääkida?