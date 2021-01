Täna otsepilt ⟩ Aasta lõpus saarlasi hammustanud Pärnu loodab sama teha ka värske karikavõitjaga

Pärnakad jagavad liigatabelis koos RTUga 5.–6. kohta, aga 3. kohal olevast Selverist lahutab neid vaid kaks punkti, nii et 3:0 või 3:1 võidu korral tõuseksid suvepealinna mehed kohe vastastest kõrgemale. Võiks arvata, et hooaega krobeliselt kolme kaotusega alustanud, aga seejärel liigas kuue järjestikuse võidu ja äsjase Aadu Luukase karikavõiduga imelise hoo sisse saanud Selver on selle mängu soosik, aga ei tasu unustada, et ka Pärnu näitas vahetult enne pühadepausi tõeliselt head klassi kindla 3:0 võiduga liiga liidri Saaremaa üle. Detsembri alguses võitis Tallinnas esimese omavahelise mängu Selver 3:1.

Hooaja esimeses pooles on toimunud põnevad arengud – kui sügisel arvati, et tulemas on väga tasavägine hooaeg, siis vahepeal avastati üks «turbomeeskond» ehk Saaremaa VK. Nüüd on mõne nädala jooksul selgunud, et see turbo polegi võib-olla nii «turbo», ja et ehk on hoopis meie laupäevane vastane veel «turbom». Inimesed võtavad asju liiga tõsiselt, muidu ütleks, et kui suutsime enne jõule Saaremaale tuule alla teha, asi see siis Selverit võita pole. Aga targu jätan selle huumori siin tegemata.»