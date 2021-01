VIDEO ⟩ Robert Rooba viskas Soomes kaks väravat

Rooba on seni JYPi selle hooaja suurim väravakütt. 22 mänguga on eestlane löönud kaheksa väracat ja andnud neli resultatiivset söötu.

Kuigi eestlane on seni olnud klubi resultatiivseim mängija, siis meeskondlikus plaanis on olukord kehva. 22 mänguga on teenitud kõigest kuus võitu ja 20 punktiga ollakse liigas eelviimasel kohal.