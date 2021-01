EM-valiksarjast pääsevad otse finaalturniirile kaheksa alagrupi kaks paremat lisaks neli paremat kolmanda koha koondist. Vana Maailma tšempionaadile on automaatselt koha taganud korraldajad Ungari ja Slovakkia ning mulluse EMi finalistid Horvaatia ja Hispaania.

Lepa sõnul olid kaks matši Bosnia vastu väga-väga sarnased ning on selge, et kaitsefaasis tegid meie mehed hingestatud esitused. Seda hoolimata sellest, et Eestit ei saanud esindada neli põhimeest, nende hulgas meie suurim nimi Mait Patrail.