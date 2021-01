Järelvaadatav ⟩ Imeline: Rally Estonia on WRC-sarjas ka 2022. aastal!

Eesti peaminister Jüri Ratas andis teada, et oleme saanud õiguse korraldada MM-rallit 2021. ja 2023. aastal, kuid hiljem parandati teda ning teatati, et tegelikult on Rally Estonia MM-kalendris sel ja järgmisel hooajal.

Jona Siebel: «Õnnitlen kõiki! Peaminister ütles varem, et mullune ralli oli suurepärane ja eelmise aasta imeline korraldus oli meie otsuse üks võtmekohti. Teine faktor oli Eesti rallifännide kirg. Lõppude lõpuks on asi pühendumises. Meie arusaam on, et terve Eesti on etapile pühendunud.

Kui suudame koroonapandeemiast üle olla ja saame ralliaasta teist poolt alustada Eestis, siis on teil uus väljakutse: peate hakkama saama enam kui 100 000 pealtvaatajaga. Loodetavasti õnnestub kõik korda saata.»

Yves Matton: «See on olnud alates 2010. aastast teada, et Rally Estonia on tahtnud teha kõrgel tasemel võistlusi. Nad olid EM-sarjas, tegid WRC promotsiooniralli ja mulluste eriliste tingimuste all näidati, et neil on oskusi ja ideid, mis kinnitas, et Rally Estonial on tase kalendriga liituda.»

Kultuuriminister Tõnis Lukas: «Rally Estonia annab Eestile palju, aga annab ka maailmale. Eelmisel aastal oli see maailmas üks paremaid koroonaravimeid. Muide, Eestis tekkis maskide kandmise suhtes, mis on viiruse vastu võitlemisel väga oluline, just pärast Rally Estoniat, kus neid tuli kanda, ühine meelsus ja neid hakati kandma. Seega oli võistlus ka tervisekaitse mõttes eeskujulik.

Kui küsitakse, miks on eestlased parimad spordivõistluste ja ürituste korraldajad, saame öelda, et me lihtsalt korraldame kõiki sündmusi nii nagu olümpiamänge. Teeme kõike viimase peal ja maksimaalse pingutusega.»

Rally Estonia direktor Urmo Aava: «Kui kümme aastat tagasi hakkasime sellest (WRC-etapp) unistama, siis oli see unistus üsna uskumatu, aga kuidas me siia jõudsime? Nagu eelnevalt öeldud, siis tahtsime iga päeva ja aastaga olla paremad ja tegelesime sisuliste asjadega ning tegeleme ka edaspidi.

Üheskoos on meil võimalik kõikides aspektides paremaks minna. See kõlab võib-olla eestlasliku torisemisena enda kallal, aga kui vaatame tagasi mullusele, siis tegime väga-väga hästi, aga on võimalik oluliselt paremini.