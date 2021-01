Nimelt on endiselt kahtluse all, kas järgmisele nädalale planeeritud hooaja avaetapp Monte Carlos ikka toimub või mitte. Täna on ka päev, mil Prantsusmaa valitsus teatab seniste koroonapiirangute muutmisest või seniste reeglite pikendamisest.

Küsimuse all on seegi, kas ära jäänud Rootsi talveralli asemele lisandub Soomes Lapimaal kihutatav Arctic Rally. Eelmisel nädalal kirjutas meie põhjanaabrite meedia, et otsus peaks tulema just 13. jaanuaril.