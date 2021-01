Legendaarne MK-etapp jääb ära ühe koroonat levitanud turisti tõttu

Esmaspäeval andis Rahvusvaheline suusaliit FIS teada, et Wengenis peetav etapp jääb koroonaviiruse leviku tõttu tänavu ära. Otsuse võtsid vastu kohalikud ametivõimud, kes keelasid selle toimumise, sest piirkonnas on suurenenud koroonaviiruse levik.

Kui detsembri keskel oli Wengenis tuvastatud vaid 10 nakatumist, siis pärast pühi hakkas see number hoogsalt suurenema. Paljud juhtumid on seotud uue ja veelgi nakkavama tüvega Suurbritanniast. Selgus, et selles on süüdi üks turist.