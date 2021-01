TÄNA OTSEPILT ⟩ Kas Tartu Bigbank suudab Tallinna Selverilt võtta magusa revanši?

Enne mängu:

Veidi vähem kui kuu aega tagasi alistas Tallinna Selver siinsamas saalis Tartu Bigbanki ja võitis 2020. aasta Aadu Luukase karika. See lisab sellele mängule kindlasti intriigi.

Tartlased on liigatabelis 9 võidu ja 2 kaotusega teisel kohal, Selver kohe nende kannul 7 võidu ja 3 kaotusega. Vaid punkt eristab neid kahte meeskonda, kusjuures mõlemal on ette näidata ilus seeria – Bigbank on võitnud viimased 4, pealinna meeskond 7 mängu järjest.

Tegemist on liiga põhihooaja viimase mänguga, kus vastamisi kaks Eesti klubi, kõikides ülejäänud mängudes enne play-off‘e on meie klubid vastamisi lõunanaabritega.

Tartu Bigbank peatreener Alar Rikberg: «Peab tunnistama, et Selver on viimase kahe kuu jooksul näidanud muljetavaldavalt head mängu, aga kaotatud karikafinaal lisab meile kindlasti motivatsiooni. Tahame näidata, et suudame nendega vähemalt võrdselt mängida. Mängule lisab kaalu see, et kaotajal kaob põhimõtteliselt lootus põhihooaja võitu püüda, võitjal jääb teoreetiline võimalus Saaremaast mööduda veel alles.»

Tallinna Selveri peatreener Rainer Vassiljev: «Tabeliseisu vaadates on see väga tähtis mäng. Ja tegemist igal juhul ühe meie põhikonkurendiga, just selliste mängude pärast me seda ju teemegi.»