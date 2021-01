Coolbet jäähokiliigas lähevad vastamisi HC Everest ja HC Vipers. Seni on Vipers suutnud sel hooajal võtta vaid ühe võidu ja see tuli just Everesti vastu. Kuidas läheb täna kell 17.10 Tondiraba jäähallis toimuv mäng, saab jälgida Postimehest otsepildi vahendusel.