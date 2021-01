Parimaks mängijaks saada ihkav Eesti e-spordi tipptegija jõudis maailma edetabelis järgmise verstapostini

Detsembris 21. sünnipäeva tähistanud Kool on teinud viimastel aastatel suure arenguhüppe. 2018. aastal esmakordselt 20 parema CS:GO mängija hulka arvatud eestlane on suutnud kahe aastaga üha edukamalt esineda.

Mullu valiti Kool maailma paremuselt kümnendaks mängijaks ja see oli tema jaoks märgilise tähendusega hetk. Kooli roll Mousesportsi võistkonnas on hiilida vaenlase tagalasse, koguda sealt informatsiooni ning teha vastaste elu raskeks. «Ma naudin oma rolli väga. Mulle meeldib CSi mängida õigel viisil. Ma proovin kogu aeg teha parimaid otsuseid. Ma arvan, et olen oma rollis kerkinud üheks maailma paremaks. Kus on minu lagi? Ma ei tea. Kasvasin 2019. aastal nii mängusiseselt kui ka väliselt. Mulle tundub, et minu lagi kasvab ka tulevikus,» sõnas Kool toona.