Võrkpalli Balti liiga pakub nädalavahetusel intriigi täis mängu

Laupäeval kell 16:00 Tartu Ülikooli spordihoones Tartu Bigbank vs. Tallinn Selver

Veidi vähem kui kuu aega tagasi alistas Tallinna Selver siinsamas saalis Tartu Bigbanki ja võitis 2020. aasta Aadu Luukase karika. See lisab sellele mängule kindlasti intriigi.

Tartlased on liigatabelis 9 võidu ja 2 kaotusega teisel kohal, Selver kohe nende kannul 7 võidu ja 3 kaotusega. Vaid punkt eristab neid kahte meeskonda, kusjuures mõlemal on ette näidata ilus seeria – Bigbank on võitnud viimased 4, pealinna meeskond 7 mängu järjest.

Tegemist on liiga põhihooaja viimase mänguga, kus vastamisi kaks Eesti klubi, kõikides ülejäänud mängudes enne play-off‘e on meie klubid vastamisi lõunanaabritega.

Tartu Bigbank peatreener Alar Rikberg: «Peab tunnistama, et Selver on viimase kahe kuu jooksul näidanud muljetavaldavalt head mängu, aga kaotatud karikafinaal lisab meile kindlasti motivatsiooni. Tahame näidata, et suudame nendega vähemalt võrdselt mängida. Mängule lisab kaalu see, et kaotajal kaob põhimõtteliselt lootus põhihooaja võitu püüda, võitjal jääb teoreetiline võimalus Saaremaast mööduda veel alles.»

Tallinna Selveri peatreener Rainer Vassiljev: «Tabeliseisu vaadates on see väga tähtis mäng. Ja tegemist igal juhul ühe meie põhikonkurendiga, just selliste mängude pärast me seda ju teemegi.»

Pealtvaatajaid saali ei lubata. Mängust teeb otseülekande Postimees.

Laupäeval kell 17:00 Jurmalas RTU/Robežsardze/Jurmala vs TalTech

Kahe tehnikaülikooli derbi. Meeskonnad asuvad tabelis kõrvuti, RTU kuuendal (5 võitu – 5 kaotust) ja TalTech seitsmendal kohal (3 võitu ja 8 kaotust), aga punkte on lätlastel oluliselt rohkem, vastavalt 17 ja 11. Esimeses ringis oma kodusaalis oktoobri lõpus kaotas TalTech kindlalt 0:3.

Laupäeval kell 18:00 Jekabpilsi spordihoones Jekabpils Lūši vs Pärnu VK

Pärnu alustas uut aastat kahe rabeda mänguga. Eelmisel laupäeval jäädi selgelt 0:3 alla Tallinna Selverile, pühapäeval võeti raske 3:2 võit TalTechi üle. Lūši käis viimati palliplatsil detsembri keskel, kui Tallinnas saadi kaks 0:3 kaotust. Esimene neist Selveri ja teine TalTechi vastu. Esimese ringi mäng nende kahe meeskonna vahel lõppes lätlaste 3:2 võiduga, aga see on ka ainuke, mille Jekabpils Eesti klubide vastu sel hooajal on võitnud. Kõik ülejäänud mängud meie meeskondade vastu on Lūši 0:3 kaotanud.

Igatahes tõuseks Jekabpils võiduga Pärnust mööda tabeli neljandale reale.

Pühapäeval kell 15:30 Jurmalas RTU/Robežsardze/Jurmala vs Pärnu VK

Nädalavahetusele minnakse vastu Pärnu kahepunktilises eduseisus, aga pühapäevase mängu alguseks võib seis juba muutunud olla. Kuna vahed on väikesed, siis mäng lähikonkurendiga on igal juhul mõlemale väga oluline. Pärnul on vaja korrata esimese ringi tulemust, kus kodusaalis anti vastastele küll esimene geim, aga seejärel kolmes järgmises ei saanud lätlased enam 20 punktigi täis.

Pühapäeval kell 17:00 Jekabpilsi spordihoones Jekabpils Lūši vs TalTech