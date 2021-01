Head tulemust EMilt soovinud Liiv kordas Eesti rekordit

Sprindi mitmevõistlus tähendab nii laupäeval kui ka pühapäeval 500 ja 1000 m distantsi läbimist, paremus selgub nelja võistlussõidu koondarvestuses. Kogu kiiruisukaravan on kolinud mulli nädalateks, sest pärast EMi tuleb samas kohas veel kaks MK-etappi ning veebruari keskel ka MM (sinna peab Liiv koha veel lunastama).

Et Liiv liitus käesolevaks hooajaks Hollandi tiimiga IKO, on ta Heerenveenis harjutanud juba augustist saati. Tuttavaks on saanud jääraja iseärasused ning võistluspaika reisimine tähendas vaid oma elukohast ametlikku hotelli kolimist.