Eesti rekord tõi Marten Liivile EMil esikümnekoha

Liiv võttis osa sprindi mitmevõistlustlustel (500m, 1000m, 500m, 1000m). Ta läbis 500m ajaga 35,23, mis on ühtlasi uus Eesti rekord ja 1000m ajaga 1.09,99.

Pühapäeval sai Liiv 500m kirja aja 35,93. 1000m uisutas ajaga 1.09,45, kus saavutas kuuenda koha. «500m start ebaõnnestus täielikult ja mul on hea meel, et ma püsti jäin. Aga start oli puhtalt minu enda viga. Hea meel, et suutsin mitmevõistluse lõpetada enda Euroopa kiireima ja hooaja parima ajaga,» rääkis Liiv.