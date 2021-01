Pikemalt tuleb juttu nii nädala lõpus peetavast Monte Carlo rallist kui ka tulevikust. Tänavune kihutatakse viimast hooaega praeguse generatsiooni masinatega, uuest aastat võetakse kasutusele hübriidtehnoloogia. Kõik tingimused on loodud, et ajastu lõpp võiks kujuneda vägagi põnevaks.

Kas valitsev tšempion Sebastien Ogier' on suurim favoriit ka tänavu? Millised on Ott Tänaku võimalused? Kas ja kui palju mõjutab Thierry Neuville'i kaardilugeja vahetus? Kas Kalle Rovanperä sekkub tiitliheitlusesse? Millised on M-Sporti võimalused? Vastuse saavad need ja paljud teised põnevad küsimused.