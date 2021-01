Üle kahemeetrine ning enam kui 140 kg kaalunud endine vabavõitleja nakatus detsembris koroonaviirusega. Enne testi andmist postitas ta ühismeediasse, et pole ennast kunagi nii kehvalt tundnud.

«Ma pole elus kordagi ennast nii tõbisena tundnud, lähen täna lõpuks testima. Tegelikult tundsin ennast võrdlemisi samamoodi enne UFC 7, kui ma olin gripis. Loodan, et seegi on kõigest gripp. Igal juhul on aeg küüslauku süüa,» kirjutas ta 10. detsembril Facebooki.