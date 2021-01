VIDEO ⟩ Austraalias kaheks nädalaks hotelli lõksu jäänud Kontaveit: meil on väga ebavõrdne seis

«Meie kaks nädalat karantiinis - selle üle kaevelda väga kõvasti ei tohiks, aga meil on tulemas grand slam, oleme profisportlased ja see ettevalmistus ei ole piisav, et olla valmis nii suurt turniiri mängima,» ütles Kontaveit saates «Ringvaade».

Olukorra muudab kehvemaks asjaolu, et teiste lendudega riiki saabunud tennisistid saavad normaalsemates tingimustes valmistuda. «Meil on väga ebavõrdne seis. Kõik mängijad tulidki siia teades, et oleme karantiinis selle erandiga, et meid lubatakse päevas viieks tunniks toast välja treenima.»

Ta lisas: «Aga nüüd oleme meie ainult toas ja saamata mittemingisugust trenni teha versus mängijad, kes saavad päevas viis tundi mängimas käia.»

Sotsiaalmeedias ringlevad videod, kus tennisistid leiavad võimalusi hotellitoas treenimiseks. Kontaveidi olukord on keerulisem. «Minu tuba on liiga väike, et tennise-sarnaseid liikumisi või liigutusi väga teha,» märkis kaks negatiivset koroonaproovi andnud sportlane.