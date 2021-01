Tänak enne Monte Carlo rallit: tänavune hooaeg võiks kindlasti möödunust huvitavam tulla

Esmakordselt saab Tänak minna rallidele autoga, millega kihutas ka möödunud aastal. Seda tal varasemalt võimalust teha polnud. «Nüüd on olukord, kus teist aastat lähme rallidele, kus oleme selle autoga sõitnud. Kogemus ja ideed on olemas. See kasvatab kindlasti enesekindlust. Kas just lihtsam, aga praegu on kindlasti asjalikum aastale vastu minna,» lausus Tänak Eesti meediale. «Auto on sama, mis eelmisel aastal. Mingid muudatused on tehtud, aga üldiselt ikkagi sama.»