Vene armee lõi CSKA korvpalliklubile noa selga, meeskond peab kolima teise linna?

Esmalt väike tõlge spordihuvilisele, kes ei tea, mida tähendab täheühend CSKA. Kirillitsas on see ЦСКА ehk Armee Keskspordiklubi (NSV Liidu ajal kasutati Eestis lühendit AKSK). Klubi on peaaegu sajandivanune, loodi 1923. aastal. Liidu ajal allus klubi sõjaväele, selle alla koondati peaaegu kõik spordialad ning paljudel neist ka suurriigi sportlaste paremik.

Nüüdsel ajal seisneb konks aga selles, et Vene armee ja erinevate alade CSKA-d pole enam üks ja sama. CSKA korvpalliklubi endine president Sergei Kuštšenko selgitas aastal 2004 siinkirjutajale, et armeega ei seo neid enam miski peale nime. Bränd on aga aastakümnete jooksul kujunenud rahvusvahelisel tasemel nii kõvaks, et sellest ei loobuta.