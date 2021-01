Mitu korda ebaõnnestunult WRC-sarja naasta tahtnud sõitja üritab uuesti

Paddon kuulus WRC-sarja viimati 2018. aastal, kui tal õnnestus sõita Hyundai rallimeeskonnas. Pärast seda on tal olnud palju ebaõnnestumisi, kuid tahtmine kõrgesse mängu tagasi jõuda pole kuskile kadunud. Uus-Meremaa rallisõitja kinnitas, et ta teeb aktiivselt tööd, et saada tänavu võimalus kihutada nii WRC-s kui ka WRC2-sarjas.