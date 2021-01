TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Kas eestlannad suudavad Anterselva individuaaldistantsil kõrgesse mängu sekkuda?

MK-sari on jõudnud pärast kaht nädalat Saksamaal Oberhofis taas päikselisse Itaaliasse. Seda mõistagi mullusesse MM-i toimumispaika Anterselvasse, kus viimati MK-sarjas sõideti tunamullu.

Eelmise aasta MMi individuaaldistantsil triumfeeris koduradadel võistelnud Dorothea Wierer, kes on üha paremasse vormi tõusnud ka viimastel etappidel Oberhofis. Teda võib kindlasti pidada ka üheks favoriidiks tänasel võistlusel. Möödunud aastal astusid Wiereri kõrval poodiumile sakslanna Vanessa Hinz ja norralanna Marte Olsbu Röiseland. Just viimane on kindlasti soosik heitlemaks ka täna kõrgete kohtade eest.