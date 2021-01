BLOGI ⟩ Talihärm noppis hooaja parima etteastega kamaluga MK-punkte, Tominga võistlus ebaõnnestus täielikult

Suhteliselt keerulistes ilmaoludes peetud võistluses sai otsustavaks lasketäpsus. Mitmed favoriidid põrusid just lasketiirudes, kuid selle keeras enda kasuks austerlanna Lisa Theresa Hauser, kes tegi küll nelja tiiru peale ühe eksimuse, ent võttis vaatamata sellele kindlalt etapivõidu. Seejuures oli see tema esimeseks triumfiks MK-sarjas, aga juba selle hooaja neljandaks poodiumikohaks.

MK-sari on jõudnud pärast kaht nädalat Saksamaal Oberhofis taas päikselisse Itaaliasse –mullusesse MMi toimumispaika Anterselvasse, kus viimati MK-sarjas sõideti tunamullu.

Eelmise aasta MMi individuaaldistantsil triumfeeris koduradadel võistelnud Dorothea Wierer, kes on üha paremasse vormi tõusnud ka viimastel etappidel Oberhofis. Teda võib kindlasti pidada üheks favoriidiks tänasel võistlusel. Möödunud aastal astusid Wiereri kõrval poodiumile sakslanna Vanessa Hinz ja norralanna Marte Olsbu Röiseland. Just viimane on kindlasti soosik heitlemaks kõrgete kohtade eest.