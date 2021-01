VIDEO ⟩ Rekamees kündis üles kilomeetreid suusaradu, politsei tabas põgenenud juhi

«Harku poolt sisse sõitnud ja mitu kilomeetrit rada üles kündnud. Juht on kadunud. Politseile on teatatud ja ette valmistamisel on kahjunõue,» teatas Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis sotsiaalmeedias.

«Öö tõi suure ja ebameeldiva üllatuse Harku ringile, kus rada mitu km rikutud ja masin seisab risti rajal. Asjaga tegeletakse ning politsei koos linnaosavalitsuse esindajatega lahendamas. Aitäh suusatajatele operatiivse info eest!» kirjutab Eesti Terviserajad.

Fotodelt ja videost selgub, et tegemist on Leedust pärit masinaga.

«Suuskadega on võimalik veokist mööduda, vaba maad on selleks piisavalt. Küll on aga suusarada rikutud ning sellel on sõita üpriski ebamugav. Hommikused suusatajad sealt aga läbi tulid ja neilt saime ka teate,» selgitas Šillis veidi hilisemas pressiteates.

«Juht oli sündmuskohalt lahkunud, kuid just nüüd saabus teade, et politsei on saanud juhiga kontakti ning suure tõenäosusega on tegu kindlustusjuhtumiga. Valmistame ette ja esitame ka süüteo teate,» lisas ta.

Šillise sõnul hindavad nad esmase kahju suuruseks 1000 eurot. «Rajatraktori tunni hind on 120 eurot ning eeldusel, et rohkem rada ei rikuta, kulub korrastustöödele ligikaudu kaheksa tundi. Arvata võib aga, et veoki väljasaamisel saab rada veel oluliselt kahjustatud ning vajalikuks võivad osutuda ka pinnasetööd.»