Kolgata tee: M-Sporti hädad algasid juba hooaja avaetapi eel

Niigi rahalistes raskustes vaevlevale võistkonnale vajutas mullune koroona-aasta sügava jälje. Lisaks sellele, et hooaja teises poole ei saanud rallideks testida, tuli koondada suur osa tiimi töötajatest. Kõigele vaatamata tullakse rajale ka tänavu.

Uuel hooajal aga lihtsamaks ei lähe. Kuigi Monte Carloks sai mõned testid teha, oli pikalt küsimärgi all, kas nad saavad üldse avaetapil osaleda. Prantsusmaal kehtivate karmide koroonareeglite tõttu pole külalised Suurbritanniast just eriti oodatud, kuid just sealt M-Sporti võistkond pärinebki.