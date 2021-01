Kui WRC All Live’i reporter mainis päeva lõpus britile, et tal oli avakatsel üks «ärev moment» tõmbus briti nägu muigele. «Autos olles tundus see isegi päris paha momendina,» kostis ta vastu. «See juhtus katse lõpus suurel kiirusel. Pidurdasin küll enda arvates piisavalt vara, kuid masin lihtsalt läks kelguna edasi. Õnneks oli seal veidi vearuumi, kuid see oli väga napikas ning võinuks teisiti lõppeda.»