«Ralliraport» ⟩ Hommikupimedus võiks Tänakut soosida, tal on kogemusi Saaremaalt

Lisaks avapäeva kokkuvõtetele vaatas «Ralliraporti» kvartett ette ka reedesele võistluspäevale. «See tuleb korralik Monte. Esimene katse on 50 protsenti korralik talveralli,» teadis Kruuda rääkida ja lisas, et kindlasti on homme põnev jälgida sõitjate rehvivalikuid.

Esimesed katsed sõidetakse reedel kottpimedas. Rallimeestele on see tõeline väljakutse. Eelis on nendel meestel, kes peavad end hommikuinimesteks. Saaremaa rallilt võiks olukord tuttav olla Tänakuke. «Ühel aastal pani Tänak pika puuga hommikustel katsetel ära. See oli omaette maailm. See on väga hea, kui suudad hommikul teistele kohe ära lajatada,» meenutas Kiiver.