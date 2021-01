Järelvaadatav ⟩ Saaremaa tegi Leedu klubiga sotid selgeks

«Amber on küll viimasel kohal, ent hooaja esimeses mängus olime nendega kohati hädas, seega läheme mängule vastu tõsise suhtumisega. Neil on väga vähe mänge mängitud, kindlasti pole nad halb meeskond. Nüüd algab hooaja kõige olulisem periood ja tahame tagasi heasse hoogu tõusta. Detsember oli meie jaoks raske aeg, saime kaotusi igas sarjas ja soovime selle ümber pöörata,» rääkis juhendaja.

Liigatabelis on Saaremaa kümne võidu ja kahe kaotusega esimene. Klaipeda on kaotanud kõik viis kohtumist ja on kümne klubi konkurentsis kümnes.